المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل تاجر بالمخدرات في المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة في المعصرة وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5812 لسنة 2025 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 4473 لسنة 2025 كلي حلوان قيام المتهم «رمضان .ع»، 38 سنة، عامل حر بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز أحد مشتقات جوهر الاندازول كاربوكساميد المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» وذخيرة عبارة طلقة خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت شهادة مقدم شرطة محمد صلاح المعداوي، بإدارة مكافحة المخدرات أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل وتقابل معه مدعيا رغبته في شراء المواد المخدرة، وما أن عرض عليه المواد المخدرة حتى تمكن من ضبطه بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وسلاح ناري وذخيرة وهاتف محمول وبمواجهته بما أٍفر عن الضبط والتفتيش أقر بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلتها والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري والطلقات للدفع عن تجارته.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لأحد مشتقات جوهر الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 3263 جرام وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عيار 12 يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة وأنه كامل وسليم وصالح للاستخدام وأن الطلقات المضبوطة من ذات عيار السلاح المضبوط كاملة وسليمة وغير مطرقة الكبسولة.