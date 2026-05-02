وصول أول طائرة شارتر من التشيك إلى مطار مرسى مطروح إيذانًا ببدء الموسم السياحي

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران الشارتر القادمة من دولة التشيك، وعلى متنها عدد من السائحين، وذلك في إطار بدء تدفق الرحلات السياحية الأجنبية إلى المحافظة مع انطلاق موسم الصيف.

وكان في استقبال الطائرة المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، وملاح مروان رمضان، مدير مطار مرسى مطروح، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد أنور، مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي المطار.

وتم إنهاء إجراءات الوصول بسهولة ويسر، وسط تطبيق جميع الإجراءات التنظيمية والتأمينية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للسائحين فور وصولهم.

وتم استقبال السائحين بالورد وتقديم البروشورات السياحية وألعاب للأطفال وللتمور بالإضافة إلى تقديم فرقة مطروح للفنوان الشعبية بعض الفقرات الفنية ترحيبا بزوار المحافظة.

وأكد محمد أنور أن استقبال هذه الرحلات يأتي ضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة الوافدة إلى محافظة مطروح، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومياه فيروزية مميزة.

ومن المقرر أن يشهد مطار مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة زيادة في عدد رحلات الشارتر القادمة من عدة دول أوروبية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال على السياحة الشاطئية.