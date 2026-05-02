شوط أول سلبي بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي فالنسيا وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ميستايا فى فالنسيا ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

تشكيل اتلتيكو مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى التشكيل الرسمي لمواجهة فالنسيا في المباراة التي تجمعهما على ملعب ميستايا فى فالنسيا ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد

ـ حراسة المرمى: أجوستين موسو

ـ الدفاع: مولينا - لونجليه - لو نورماند - بونار.

ـ الوسط: ريان بلعيد - خوليو دياز - ميندوزا - فارجاس.

ـ الهجوم: موركالاو - ألمادا

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.

يؤمن أتلتيكو مدريد عمليًا مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دون الحاجة إلى حسابات معقدة في نهاية هذا الموسم، مما يسمح للفريق بالتركيز أكثر على دوري أبطال أوروبا والمباراة الحاسمة ضد آرسنال.

يواجه أتلتيكو مدريد فريق فالنسيا صاحب المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. ويسعى فريق المدرب كارلوس كوربيران جاهداً لإعادة فالنسيا إلى المنافسات الأوروبية.

ويدير المباراة الحكم خوسيه لويس مونويرا. وتأتي هذه المباراة قبل أيام قليلة من مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تعد مباراة مصيرية لأتلتيكو مدريد أمام آرسنال.