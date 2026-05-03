عميد معهد السرطان يكشف أحدث طرق العلاج ويطلق تحذيرا عاجلا

كشف الدكتور محمد عبدالمعطي عميد المعهد القومي للاورام، عن مرض السرطان يحتاج لمجموعة من العلاجات والتي تطورت حديثا ومنها العلاج الكيماوي، محذرا من استخدام الأعشاب للعلاج.



واضاف الدكتور محمد عبدالمعطي عميد المعهد القومي للاورام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن اختيار الخطة العلاجية يتم وفقا لنوع الورم ومرحلته والحالة الصحية للمريض، إلى جانب مراعاة التفضيلات الشخصية في بعض الحالات.

تطور الجراحة والعلاج الكيميائي

وأشار الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إلى أن الجراحة تعد من أهم وسائل علاج الأورام، خاصة في حالات الأورام الصلبة، حيث تستخدم لإزالة الورم أو تقليل حجمه قبل استكمال باقي مراحل العلاج، مؤكدا أن العلاج الكيميائي شهد تطورا كبيرا وأصبح أكثر فعالية وأقل تأثيرا على الخلايا السليمة.

العلاج الموجه والمناعي يعززان نسب الشفاء

ولفت الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام إلى أن العلاج الموجه يعمل على استهداف الخلايا السرطانية بدقة دون الإضرار بالخلايا الطبيعية، بينما يسهم العلاج المناعي في تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية، ما يساهم في زيادة نسب الشفاء.