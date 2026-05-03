آية عبد الرحمن: المهارات الرقمية مفتاح التوظيف في عصر التغيرات السريعة

كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل خلال الفترة الحالية أثبتت أن الشهادة الدراسية وحدها لم تعد كافية للحصول على فرص عمل حقيقية، مؤكدة أن امتلاك المهارات، خاصة الرقمية والتكنولوجية، أصبح العامل الأهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضحت «آية بد الرحمن» خلال لقاء لها لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن هذه المهارات تمثل المفتاح الأساسي لأي فرصة عمل، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، ما يفرض على الشباب ضرورة تطوير قدراتهم بشكل مستمر لمواكبة تلك المتغيرات.

وأضافت «عبد الرحمن» أن الدولة بدأت بالفعل في التركيز على ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال إطلاق عدد من المبادرات العملية التي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب بشكل مباشر وملموس، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه المبادرات صندوق تطوير التعليم، الذي يقدم مبادرة «كن مستعدًا»، والتي توفر فرص تدريب متقدمة وشهادات دولية معتمدة، يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في مستقبل الشباب، وتفتح أمامهم مجالات عمل جديدة ومتنوعة، وأن الاستثمار في تنمية المهارات أصبح ضرورة ملحة لضمان فرص أفضل في سوق العمل.