محافظ أسيوط: حملات النظافة مستمرة بمركز أبنوب ورفع 58 طن مخلفات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية مواصلة حملات النظافة اليومية بجميع قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة، مشددًا على رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ومداخل القرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، كثفت جهودها في قطاع النظافة ورفعت كفاءة الشوارع والطرق، حيث تم تنفيذ حملات موسعة بعدد من القرى لرفع المخلفات والتراكمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، حملة نظافة استهدفت قرية جزيرة بهيج والخلايفة وأبو عمير ومنطقة الكولدير، وأسفرت عن رفع 28 طنًا من المخلفات والتراكمات، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية الحمام، حملة مكبرة شملت قرية الحمام وكوم أبو شيل ورفاعة الطهطاوي، وتم خلالها رفع 30 طنًا من المخلفات وتراكمات الهدم، مع نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار أعمال تمهيد وتسوية الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين وتحسين التنقل بين القرى، من خلال الاستفادة من معدات الحملة الميكانيكية بالمراكز والأحياء، بما يشمل اللوادر والجليدر والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.