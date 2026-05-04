الرئيس يوجه والحكومة تنفذ.. اقتصادي: قرارات حاسمة لضبط الأسعار وحماية المواطنين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع رفيع المستوى، تناول مناقشة أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الداخلية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ركز بشكل خاص على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام أكبر بالفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء ملامح خطط تطوير قطاعي التعليم والصحة، مؤكدا استمرار الدولة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" عبر دعم الاستثمارات المباشرة، وزيادة الصادرات، والعمل على توطين الصناعات المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تشديد على ضبط الأسواق والحد من التضخم

وفي إطار متابعة الأوضاع المعيشية، وجه الرئيس بضرورة تكثيف الجهود للحد من معدلات التضخم، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما شدد على أهمية تأمين مخزون كاف من السلع الاستراتيجية لفترات زمنية مناسبة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الرئيس كذلك استمرار الدولة في دعم قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين دائما تسعى إلى تأمين مخزون كاف من السلع الاستراتيجية لفترات زمنية مناسبة، وذلك من أجل مساعدة المواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": " الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائما استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين".

جامعة سنجور.. منصة تعليمية لتعزيز الدور الإفريقي

وتناول الاجتماع أيضا ملف التعاون الدولي والتعليم العالي، حيث اطّلع الرئيس على الاستعدادات النهائية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة "سنجور" بمدينة برج العرب خلال شهر مايو.

ويعكس هذا المشروع عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين في الفضاء الفرنكوفوني، كما يعزز من دور مصر في دعم التنمية وبناء القدرات داخل القارة الإفريقية.

ويهدف الحرم الجديد إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في جذب الطلاب من مختلف الدول الإفريقية وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة التنمية في بلدانها.

الاستثمار وتوطين الصناعة في صدارة الأولويات

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأشار إلى أن توطين الصناعة يمثل أولوية رئيسية، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس بهذه الجهود، مع التأكيد على ضرورة انعكاسها بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، تحقيقا للتنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

بناء الإنسان أساس مواجهة التحديات

وفي ختام التصريحات، أكد المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل أفضل.

كما أشار إلى أن الدولة تمضي قدما في تنفيذ خطة طموحة ضمن "رؤية 2030"، تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة الأزمات العالمية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.