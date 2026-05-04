ستيلان سكارسجارد ينضم للجنة تحكيم مهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 79، بمشاركة الممثل القدير ستيلان سكارسجارد من السويد.



يُعد ستيلان سكارسغارد من أبرز الممثلين الأوروبيين، حيث جمع بين السينما الفنية والإنتاجات العالمية الكبرى، وقد حصل ستيلان سكارسجارد على أفضل ممثل مساعد عن فيلمه الأحدث Sentimental Value، والذي عرض ضمن مسابقة مهرجان كان في دورته الماضية.



برز في أفلام مثل Breaking the Waves وMelancholia، إضافة إلى مشاركته في سلاسل سينمائية ضخمة مثل Thor وDune. ويُعرف بتنوع أدواره وقدرته على الانتقال بين الأنواع المختلفة بسلاسة.



أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم الدورة الـ79 ويرأسها السينمائي المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك.



ويضم إلى جانبه في عضوية اللجنة كل من الممثلة والمنتجة الأمريكية ديمي مور، والممثلة والمنتجة الأيرلندية-الإثيوبية روث نيغا، والمخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية لورا واندل، والمخرجة وكاتبة السيناريو الصينية كلوي تشاو.



كما يشارك في اللجنة المخرج وكاتب السيناريو التشيلي دييغو سيبيديس، والممثل الإيفواري-الأمريكي إيزاك دي بانكولي، وكاتب السيناريو الاسكتلندي بول لافيرتي، والممثل السويدي ستيلان سكارسجارد.