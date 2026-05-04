الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وليد الحلفاوي : بدأت الإخراج من الصفر دون مساعدة والدي

أكد المخرج وليد الحلفاوي، أن والده الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كان يشعر بالقلق من دخوله هو وشقيقه مجال التمثيل والإخراج؛ نظرًا لطبيعة المهنة التي تتسم بالحظ وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه أصرّ على خوض هذه التجربة رغم ذلك.

وأوضح وليد الحلفاوي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن له تجربة واحدة جمع فيها بين الكتابة والإخراج في فيلم "وش في وش"، لافتًا إلى أنه يسعى لتكرار هذه التجربة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أصدقاء والده، ومن بينهم الفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح السعدني، كانوا بمثابة أعمام لهم، وقد نشأ بينهم وفي وسطهم، ما شكّل جزءًا مهمًا من شخصيته.

وأشار وليد الحلفاوي إلى أنه يسير على نفس نهج والده الفنان نبيل الحلفاوي، مؤكدًا أنه بدأ من الصفر دون أي مساعدة مباشرة من والده، الذي كان حريصًا على عدم تقديم مجاملات مهنية له، وهو ما ساعده على الاجتهاد وبناء نفسه بشكل مستقل، معتمدًا على العمل والاستمرارية كعامل أساسي في النجاح.

وشدد وليد الحلفاوي على أنه عانى في بداية مشواره لكنه تعلم الكثير من التجربة، لافتًا إلى أن دخوله مجال الإخراج كان في الأساس بالصدفة، رغم حبه المبكر له منذ مشاركته في مسرح المدرسة، حيث واصل العمل فيه حتى أصبح جزءًا من مسيرته المهنية، موضحًا أن والده كان حريصًا على أن يعيش هو وأسرته حياة طبيعية وبسيطة بعيدًا عن الأضواء، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب كان جزءًا من شخصيته اليومية.

وتابع: "والدي شاهد آخر أعمالي السينمائية "وش في وش" وأبدى إعجابه به، كما قام بإرسال رسائل صوتية لعدد من الفنانين المشاركين في العمل".

بالصور

