تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتندرج المباراة ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية، والتي تشهد صراعًا محتدمًا على المراكز المتقدمة. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

موقف بيراميدز في جدول الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدرين. ويسعى الفريق إلى البقاء في دائرة المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل الصراع القوي مع الأهلي والزمالك. ويعتمد بيراميدز على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يقدمون مستويات ثابتة خلال الموسم الحالي.

طموحات سيراميكا كليوباترا

على الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويطمح إلى تعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي. ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز للحفاظ على فرصه في التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. وتمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق أمام أحد أبرز المنافسين.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

من المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية. في حراسة المرمى أحمد الشناوي، وأمامه في خط الدفاع كل من أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، ومحمد الشيبي. وفي خط الوسط يتواجد مهند لاشين، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، وحامد حمدان، بينما يقود الهجوم اللاعب فيستون ماييلي، الذي يمثل أحد أهم الأوراق التهديفية للفريق في هذه المواجهة المرتقبة