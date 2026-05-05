عالمة أزهرية: من حق الزوجة أن يُبلغها زوجها برغبته في الزواج عليها.. والتعدد له شروط

كشفت مواد مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة عن توجه جديد نحو توثيق الحقوق والالتزامات بين الزوجين بشكل واضح ومُلزم، من خلال إقرار «ملحق وثيقة الزواج أو الطلاق» كأداة قانونية تضمن تنظيم العلاقة منذ بدايتها وحتى انتهائها، وتنص إحدى المواد على منع زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، حق الزوجة في طلب الطلاق أو التطليق عند المخالفة، والاتفاق على تطليق الزوجة نفسها مرة واحدة أو أكثر.

وعلقت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، قائلة: «أولاً، بالنسبة للزواج الثاني، لا بد أن تكون هناك أسباب للتعدد، مثل مرض الزوجة، أو عدم قدرتها على تلبية احتياجاته الخاصة، أو عدم الإنجاب، إلى غير ذلك من الأسباب التي تُبيح التعدد، أما دون ذلك، فللزوجة الحق في أن يخبرها إذا أراد الزواج بأخرى، وهي مخيرة إما البقاء معه أو طلب الطلاق.

وأضافت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»: ثانيًا، للزوجة حق طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج ضرر، كأن يؤذيها نفسياً أو بدنياً، أو يسيء عشرتها، ففي هذه الأحوال يكون لها حق الطلاق من الزوج في وسط أهلها، أما التطليق، فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء مصحوبًا بالأسباب التي تدعوها إليه، وهو طلب فسخ العقد.

وتابعت: ثالثًا، الاتفاق على تطليق الزوجة نفسها يسمى في الشريعة الإسلامية تفويض المرأة بالطلاق، فمن المعلوم أن الطلاق بيد الرجل، فهو الذي بيده إنهاء الحياة الزوجية بينهما لأسباب تتعلق بهما تؤدي إلى استحالة العشرة بينهما، لقول الله تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»، و«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، و«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ».


وأبانت: فكون المرأة تملك العصمة بيدها يعد طلاقًا رجعيًا مرة أو مرتين، ومعنى ذلك أن الزوج قيد لها التفويض في الطلاق، وقد يكون التفويض مطلقًا، أي أن الطلاق يكون بيدها، وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك، وهذا الأمر يرجع إلى حال كل منهما والتراضي بينهما.

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

محمد يوسف بديلا لـ لانجلر في قطاع الناشئين بالأهلي حالا عدم التعاقد مع أجنبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

محمد إسماعيل: المنتخب لم يستدع أي لاعب من إنبي رغم تألقهم

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

