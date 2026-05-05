أبوالعلا: الدوري هذا الموسم خارج التوقعات.. والزمالك قادر على الحسم

أكد محمد أبوالعلا، نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري هذا الموسم يشهد منافسة قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن النتائج أصبحت غير متوقعة، في ظل تقارب مستوى الفرق، كما تحدث عن فرص الزمالك في التتويج باللقب رغم الضغوط، وتوقعاته لمباريات الجولة المقبلة.

وقال محمد أبوالعلا، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC": "أنا سعيد بالحالة التي وصل إليها الدوري المصري هذا الموسم، واستمرار المنافسة حتى النهاية، خاصة مع تحسن مستوى الزمالك، وظهور بيراميدز بشكل قوي، وهو ما يعود بالنفع على الأندية من حيث الرعاة والإعلانات."

وأضاف: "أتوقع وجود مفاجآت في مباريات الغد، وقد نشهد تعادلات، فنتائج الدوري هذا الموسم أصبحت خارج التوقعات، وهو ما رأيناه في مباراة القمة."

وتابع: "لو فاز الزمالك على إنبي، لكان الوضع مختلفًا تمامًا الآن، فهذه المباراة كانت أهم من مواجهة الأهلي من حيث النقاط."

وأوضح: "أتوقع أن يجري معتمد جمال بعض التغييرات في التشكيل، سواء بتغيير لاعب أو اثنين، وقد يعتمد على أسلوب هجومي."

وأشار: "أتوقع مشاركة ناصر منسي، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة القمة، كما أن أداء الفريق تراجع في آخر 4 مباريات منذ مواجهة المصري، وهو ما أثر على الحالة العامة للاعبين ".

واستكمل: "الزمالك ينافس على الدوري والكونفدرالية، وهو ما يسبب ضغطًا عصبيًا وذهنيًا على اللاعبين، ويؤثر على مستواهم ".

وعن التشكيل المتوقع أمام سموحة، قال: "المهدي سليمان في حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم في مركز الظهير الأيمن، وبنتايج في الظهير الأيسر، وفي الدفاع الونش وحسام عبدالمجيد، وفي الوسط أحمد فتوح ومحمد شحاتة وعبدالله الشحات، وفي الهجوم بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ، مع إمكانية مشاركة شيكو بانزا في الشوط الثاني ".

وأضاف: "الزمالك تعامل مع مباراة الأهلي بشكل خاطئ، وكان يجب الضغط على خط الدفاع، لأنه يمثل نقطة ضعف واضحة ".

وواصل "الخسارة أمام الأهلي قد يكون لها تأثير إيجابي في مباراة سموحة، حيث سيكون هناك دافع قوي للفوز، كما أن الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يملك مصيره بيده، إذ إن الفوز في مباراتين يمنحه اللقب، رغم الضغوط الكبيرة ".

وأكد: "لاعبو الزمالك لا تحركهم الأموال، وقدموا أداءً قويًا رغم الظروف، ووصلوا لنهائي الكونفدرالية وينافسون على الدوري، لذلك من غير المنطقي أن يهددوا النادي بسبب المستحقات الآن ".

واختتم: "سموحة خارج المنافسة حسابيًا، خاصة بعد خسارته 4 مباريات في الدور الثاني، وإذا كان الزمالك في حالته الطبيعية، فبإمكانه تحقيق الفوز ".