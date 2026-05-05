سقوط العربة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب عربة بقطار أسوان

نستعرض التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار الروسى رقم 187 بعد لحظات من انطلاقه من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة أمام منطقة أطلس.

وكان قد استقل الركاب قطار رقم 187 روسى حتى تعرض القطار لحادث بعد دقيقة تقريبا من خروجه من محطة القطار وأثناء مروره بمنطقة أطلس بمدينة أسوان.

وكانت قد خرجت العربة الأخيرة من القطار الروسى عن مساره وسقطت على الجانب الأيسر لاتجاه القطار ووقعت فى أعمال حفر خاصة بالسكة الحديد.

وأشارت مصادر بالسكة الحديد إلى أنه تم فصل العربيتين الأخيرتين عن القطار ، وقام القطار بإستكمال الرحلة ، وجارى تحديد الأسباب الفنية للحادث.

وقد أسفر انقلاب عربة القطار عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

والمصابين هم سامح عبدالبديع عبدالرحمن 44 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالقدم الأيسر ، وعلاء جمال محمد جاد 25 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالقدم الأيمن ، ومحمد شرقاوي هجان 25 سنة، التشخيص اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم الدفع بونش السكة الحديد لرفع العربة التى أدت للحادث، وإعادتها لشريط السكة الحديد، وعاينت النيابة موقع الحادث لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن كثب تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسى المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك فى إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب.

وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فقط، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، مع استقرار حالتهم الصحية.

ووجّه محافظ أسوان بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لرفع العربة المنقلبة من على شريط السكة الحديد ، مكلفًا نائبه الدكتور أسامة رزق بالإشراف الميدانى المباشر على أعمال الرفع والتعامل الفورى مع آثار الحادث، لضمان عودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع استمرار المتابعة اللحظية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة انتظام حركة التشغيل.