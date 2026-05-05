قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز
كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي
فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان الأهلية
دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026
نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات
شبانة: حمزة عبدالكريم مفاجأة مصر في كأس العالم
معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد: أنت من أفضل مدافعي مصر
سقوط العربة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب عربة بقطار أسوان
شاهد .. الصور الأولى للسيطرة على حريق محل منظفات بشارع السوق بأسوان
هدفنا الإعلان عن نفسنا.. إنبي يرد على جدل التحكيم ومجاملة الأهلي
انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان..انقلاب لعربة قطار روسى دون خسائر بالأرواح ..ومتابعة لمصنع السبائك الحديدية ومعبد إدفو.. وإحكام الرقابةعلى الموادالبترولية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 4/5/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن كثب تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسى المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك فى إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب.

وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فقط، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، مع استقرار حالتهم الصحية.

انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح

فى ضوء تكثيف جهود محافظة أسوان لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ومنع أى ممارسات غير مشروعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن.

1. ضبط مخالفة تموينية
رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام إحدى سيارات الربع نقل بتحميل مجموعة من البراميل معبأة بكميات من السولار تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك عند مدخل مدينة إدفو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

محافظ أسوان يرصد مخالفة لسيارة تحمل براميل معبأة بالسولار بمدخل مدينة إدفو

جهود

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل معبد إدفو والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور عضوى مجلس النواب والشيوخ النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، بالإضافة إلى زهجر سليمان رئيس المدينة.


محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمعبد إدفو بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنظومة العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو.

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لكونها من القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط حيث أنها تجسد نموذجاً مشرفاً فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على أن مصر يتم بناؤها بسواعد أبنائها ، فلنا أن نفتخر جميعاً بهذا الصرح الذى يضم أفضل الخامات للحديد المصرى المنتج من الكوارتز ، فضلاً عن غبار السيلكيا ليضاهى كبرى المصانع العالمية.

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل داخل شركة ومصنع السبائك الحديدية بمركز إدفو..صور

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات أسوان «الإسباني والروسي والمكيف» اليوم الثلاثاء 5-5-2026

جهود متنوعة

أخبار أسوان..انقلاب لعربة قطار روسى دون خسائر بالأرواح ..ومتابعة لمصنع السبائك الحديدية ومعبد إدفو.. وإحكام الرقابةعلى الموادالبترولية

الصور الاولى

دون خسائر بالأرواح.. القصة الكاملة للسيطرة على حريق محل للمنظفات بالسوق السياحى بأسوان

بالصور

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد