أخبار أسوان..انقلاب لعربة قطار روسى دون خسائر بالأرواح ..ومتابعة لمصنع السبائك الحديدية ومعبد إدفو.. وإحكام الرقابةعلى الموادالبترولية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 4/5/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن كثب تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسى المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك فى إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب.

وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فقط، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، مع استقرار حالتهم الصحية.

فى ضوء تكثيف جهود محافظة أسوان لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ومنع أى ممارسات غير مشروعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن.

1. ضبط مخالفة تموينية

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام إحدى سيارات الربع نقل بتحميل مجموعة من البراميل معبأة بكميات من السولار تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك عند مدخل مدينة إدفو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل معبد إدفو والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور عضوى مجلس النواب والشيوخ النائب محمد أبو الخير، والنائب مصطفى جابر عوض، بالإضافة إلى زهجر سليمان رئيس المدينة.



قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنظومة العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو.

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لكونها من القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الأوسط حيث أنها تجسد نموذجاً مشرفاً فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على أن مصر يتم بناؤها بسواعد أبنائها ، فلنا أن نفتخر جميعاً بهذا الصرح الذى يضم أفضل الخامات للحديد المصرى المنتج من الكوارتز ، فضلاً عن غبار السيلكيا ليضاهى كبرى المصانع العالمية.

