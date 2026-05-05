غرامة تصل لـ20 ألف جنيه وعزل الموثق حال مخالفة عقود توثيق الزواج

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بنودا مهمة تتعلق بتنظيم إجراءات توثيق عقد الزواج، حيث ألزمت المادة 16 من مشروع القانون الموثق المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إتمام المراسم الدينية للزواج، وذلك في خطوة تستهدف إحكام الإجراءات القانونية وضمان إثبات الزيجات بشكل رسمي في المواعيد المحددة.

ويرفق بوثيقة الزواج ملحق ، يجوز فيه للزوجين الانفاق فيه على مسائل كملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية وكافة الحقوق المالية المستحقة وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان

عزل و غرامة تصل إلى 20 الف جنيه عقوبة مخالفة توثيق عقود الزواج

يعاقب الموثق بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه إذا خالف نص المادة 16 من مشروع القانون أو وثق زواجا دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بقرار من وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله .