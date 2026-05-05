جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على الجنوب اللبناني

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد اعتداءاته على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، عبر سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق، بالتزامن مع تجديد إنذاراته لسكان عدد من البلدات، لا سيما الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأوضح سنجاب أن هذه التطورات تأتي في إطار توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية، سواء بريًا في أكثر من 50 بلدة جنوب الليطاني، أو عبر القصف في نحو 60 بلدة أخرى، إضافة إلى مناطق شمالية. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 12 عملية خلال يوم واحد، مستخدمًا الطائرات المسيّرة لاستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مواقع عدة.

وقال إن من أبرز العمليات استهداف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجه في بلدة البياضة، ما أسفر عن إصابة مباشرة، بحسب بيان الحزب.

ولفت إلى تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، التي أكد فيها استمرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.