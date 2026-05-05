تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المراكز المتقدمة.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدرين، الأهلي والزمالك، والإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

ويعتمد الفريق على نتائجه القوية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لخطف الصدارة إذا تعثرت الفرق المنافسة.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم.

الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو.

الهجوم: مراون حمدي.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه بين الكبار.

ويطمح الفريق في الحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبي، من أجل ضمان فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

تمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة القمة، بينما يتطلع سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنافسين، وتعزيز فرصه القارية.