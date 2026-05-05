قمة حاسمة في سباق اللقب.. بيراميدز يصطدم بسيراميكا في موقعة لا تقبل التعثر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء، بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ضمن مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبرى مع اشتعال المنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة.

دفعة معنوية قوية لبيراميدز

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق انتصارين متتاليين بثلاثية أمام الأهلي وإنبي، ليؤكد جاهزيته لمواصلة الضغط على المتصدر وانتظار أي تعثر يعيد خلط أوراق القمة.

موعد المباراة

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج، في مواجهة مصيرية للفريقين.

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه هذه القمة المرتقبة.

مواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين

يدرك بيراميدز أن أي تعثر قد يُفقده فرصة المنافسة على اللقب، فيما يسعى سيراميكا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية.