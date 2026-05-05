المالية: 35٪؜ زيادة فى حجم تجارة الترانزيت خلال أول 3 شهور من 2026

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك زيادة بنسبة ٣٥٪؜ فى حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٦، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومستمرون فى تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الهائلة فى البنية التحتية.

وقال كجوك، فى مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إننا عملنا تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير التجارة عبر الحدود.. وإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»>.

وأشار إلى توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين من أجل تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية

وأكد الوزير، أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستكون أمام مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة؛ لدفع حركة التجارة والترانزيت وخفض زمن الإفراج الجمركى، موضحًا أنها تتضمن ٤٠ إجراءً ضريبيًا وجمركيًا يستهدف التسهيل والتبسيط على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا.. وينمو اقتصادنا.

وأضاف: نعمل على نظام متطور لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.. لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق.. فى إطار من الثقة واليقين مع شركائنا الدائمين والمميزين، موضحًا أننا لدينا منظومة إلكترونية قوية.. تساعد على تسهيل اتخاذ القرار والإسراع بالإجراءات.  

وتابع :ملتزمون بتعزيز الحوكمة وحماية حدودنا ومواطنينا.. ولن نسمح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أننا لدينا قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة بكل الضوابط والإجراءات الخاصة بالمنظومة الجمركية، وسيتم نشرها إلكترونيًا خلال أيام.

وقال أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: متفائلون بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لافتًا إلى أن إجراءات الاستثمار أصبحت أفضل، وأن البنية الأساسية جاذبة.. ومحفزة للنمو.

