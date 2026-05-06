مناقشة شهود الإثبات في محاكمة 25 متهما بـ«خلية أكتوبر» الإرهابية.. اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، لشهود الإثبات الأول والثاني والثالث في محاكمة 25 متهما، فى القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثانى، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.