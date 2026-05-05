أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو



مع ارتفاع درجات حرارة الجو واقتراب فصل الصيف، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها أجهزة التكييف، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الأنباء حول ارتفاع أسعار هذه الأجهزة، مدفوعة بزيادة الطلب وتغيرات السوق، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المستهلكين حول أسباب هذه الزيادات وتوقيتها، ومدى استمرارها خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاندفاع على الشراء خلال الأزمات يربك السوق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال العرض والطلب.



احذروا الجو المتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء غير مستقرة تتطلب الحذر خلال فترات اليوم المختلفة.

أجواء اليوم بين البرودة والحرارة



وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون: مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا شبورة مائية كثيفة في الصباح.



وحذرت منار غانم من تكون شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على عدة طرق مهمة تشمل: الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى شمال البلاد ومدن القناة شمال ووسط سيناء شمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية الأفقية أثناء القيادة.



صراع ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الدوري المصري يتجه للحسم في الجولة الأخيرة

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن الدوري المصري لم يحسم اليوم، وأنه سيحسم في الجولة الأخيرة، وأن الترتيب سيكون بناءً على فارق الأهداف، وأن الأهلي لديه مباراة قوية أمام إنبي، وبيراميدز لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، والزمالك أمام سموحة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مباراة الزمالك وسموحة ستكون قوية جدًا، وأن المدير الفني للزمالك، الكابتن معتمد جمال، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المباراة، وأن الفوز على سموحة يضمن بنسبة كبيرة تحقيق لقب الدوري.

وأشار إلى أن فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 تسبب في بعض المشكلات لدى لاعبي الزمالك، لكن فوز الزمالك بالدوري في يد لاعبي الفريق، وأن الزمالك هو المتصدر حتى هذه اللحظة لتساويه في النقاط مع فريق بيراميدز.

مباراة الأهلي



ولفت إلى أن مباراة الأهلي اليوم أمام إنبي ستكون قوية، وأن غياب محمود حسن تريزيجيه لن يكون مؤثرًا بشكل كبير، وأن لاعبي الأهلي يعملون من أجل الفوز، وأن لقب الدوري سيكون مبنيًا على نتائج الزمالك وبيراميدز.

رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتطوير المطارات المصرية باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وفقاً لما نقلته الأولي.

المطارات واجهة مصر أمام العالم



وأوضح مدبولي، خلال تصريحات نقلتها القناة الأولى المصرية، أن تطوير المطارات يمثل أولوية استراتيجية، كونها تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لحركة السياحة والاستثمار والتجارة الدولية.

التوسع في مشاركة القطاع الخاص



ووجّه رئيس الوزراء بضرورة المضي قدمًا في خطط طرح المطارات المصرية للتشغيل والإدارة من خلال القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

تحويل المطارات لمراكز لوجستية



وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة، وجذب المزيد من حركة الطيران والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

عبد المسيح سمعان: ترشيد استهلاك الكهرباء يحافظ على البيئة من التلوث

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن البلاد في فصل الربيع، وهي فترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، ولذلك البلاد خلال هذه الأيام تشهد تقلبات جوية، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد يكون طقس اليوم مختلفًا عن طقس الغد.

وقال سمعان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي محمد جوهر، إن فصل الربيع معروف عنه أنه فترة التغيرات الجوية الحادة والسريعة، وأن مثل هذه التغيرات لا تمثل تغيرات مناخية.

وأضاف أن التغيرات المناخية وتأثر البلاد بها يظهر في حدوث أمطار في عزّ الصيف، أو حدوث صيف شديد في فترة الشتاء، وأن من مظاهر التغيرات المناخية أن فصل الصيف أصبح مستمرًا حتى شهر 12.

ولفت إلى أن كوكب الأرض يشهد زيادة في الاحتباس الحراري، وأن هناك زيادة بنحو 1.5 درجة عن الطبيعي، وأن هناك فرقًا بين الطقس والمناخ؛ فالطقس حالة يومية، لكن المناخ حالة تمتد لـ50 سنة.

رئيس شعبة الجلود يكشف تفاصيل طرح وحدات إنتاجية جديدة بالروبيكي

أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، أن الطرح الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي يمثل فرصة استثمارية حقيقية وغير مسبوقة أمام الشباب والمستثمرين، في ظل ما توفره المدينة من جاهزية كاملة للبنية التحتية وتكامل الخدمات الصناعية.

وأوضح مهران خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن الطرح الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الجلود، مشيرًا إلى أن مدينة الروبيكي أصبحت نموذجًا متقدمًا للمدن الصناعية المتخصصة في الشرق الأوسط.

وحدات جاهزة للتشغيل الفوري داخل مدينة متكاملة

وأضاف رئيس شعبة الجلود أن الطرح يشمل وحدات إنتاجية متنوعة جاهزة للتشغيل الفوري، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للبدء في الإنتاج دون تأخير أو أعباء تأسيس إضافية، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبيرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 5 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.57 جنيه

سعر الشراء: 53.47 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.67 جنيه

سعر الشراء: 62.54 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.55 جنيه

سعر الشراء: 72.37 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.28 جنيه

سعر الشراء: 14.25 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.93 جنيه

سعر الشراء: 174.55 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6900 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7885 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55000 جنيها.