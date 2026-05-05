مصر تعلن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأدان وزير الخارجية الإعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي.

واتفق وزيرا خارجية مصر والصومال على مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وجدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الصومال، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين.