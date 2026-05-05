افتتاح معرض الحرف اليدوية بالكوبرى التاريخى بدمياط

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، معرض الحرف اليدوية والتراثية والمشروعات الصغيرة، والذي يُقام بكوبرى دمياط التاريخى وذلك تزامنًا مع انطلاق احتفالات المحافظة بعيدها القومى ، وفى خطوة تعكس دعم المحافظة لأصحاب المشروعات وتعزيز الصناعات اليدوية وبالأخص التى تشتهر بها دمياط.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و الدكتورة نيفين الاسمر رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة والاستاذة مروة نبيل رئيس المجلس القومي للمرأة ومدير وحدة أيادي مصر و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من ممثلى الجهات

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض الذي تنظمه وحدة أيادي مصر بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يضم أكثر من ٢٠ مجال وبمشاركة نحو ١٠٢ عارض من المجلس القومى للمرأة و جهاز تنمية المشروعات و المدينة الصديقة للنساء و أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و بمشاركة أيضًا الجمعيات الأهلية ، والسيدات ممن اجتازو دورات وحدة أيادي مصر، حيث اطلع على المنتجات اليدوية والتراثية المتنوعة، إلى جانب مشروعات ريادة الأعمال، مشيدًا بجودة المعروضات وما تعكسه من مهارات متميزة لأبناء المحافظة.

كما تفقد " المحافظ " معرض الأويما بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، حيث تضمن قطع متميزة تعكس مهارة الأيدي العاملة الدمياطية بهذه الحرفة التراثيه ، وأكد " محافظ دمياط " أن المعرض يعكس حرص الدولة على دعم الصناعات المحلية، وخاصة صناعة الأثاث التي تشتهر بها دمياط، باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

كما تفقد معرض الرسم الذى شارك خلاله نحو ٣٥ فنان وتضمن لوحات فنية عكست الموهبة المتميزة لدى المشاركين .

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، مشددًا على أهمية التوسع في مثل هذه المعارض لفتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب الحرف والصناعات التراثية.

