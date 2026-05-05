قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

جسم حديدي غامض
جسم حديدي غامض
أحمد أيمن

شهدت سواحل مدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح، حالة من الجدل بعد ظهور جسم حديدي ضخم على أحد الشواطئ، حيث تم تداول فيديو وصور خاصة بهذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وفوجئ الأهالي بطفو هذا الجسم على سطح البحر قبل أن تدفعه الأمواج تدريجياً نحو اليابسة، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعته ومصدره وما إذا كان يشكل خطورة على المنطقة أو لا.

ماذا يوجد بداخل الجسم الغامض؟

بحسب المعاينات الأولية، تبين أن الجسم عبارة عن “فنطاس” حديدي كبير، وهو في الأساس خزان معدني ضخم يُستخدم عادة في نقل أو تخزين الغازات أو السوائل داخل السفن، مثل الغاز أو الوقود. 

ويكون هذا النوع من الخزانات مصممًا لتحمل الضغط العالي وظروف البحر القاسية، وغالباً ما يُثبت ضمن هياكل السفن التجارية أو ناقلات البضائع.

اللافت في الواقعة أن هذا الجسم لم يكن جزءاً من الشاطئ، بل ظهر طافياً على سطح المياه، قبل أن تجرّه الأمواج نحو الساحل، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى بدء فحصه للتأكد من محتواه وما إذا كان فارغاً أو يحتوي على مواد خطرة، مع العمل على تحديد مصدره بدقة.

وقد أكدت الجهات المختصة أنها بدأت إجراءات الفحص الفني والأمني للجسم الحديدي، للتأكد من عدم وجود أي مواد خطرة بداخله، مع دراسة كيفية وصوله إلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه بشكل آمن.

كيف وصل الجسم الغامض إلى مصر؟

تشير التقديرات الأولية إلى أن سبب ظهور الجسم الغامض أو الفنطاس إلى شاطئ مطروح يعود إلى احتمالية انفصاله عن حمولة سفينة غاز روسية كانت قد تعرضت للغرق خلال الشهر الماضي قبالة السواحل الليبية. 

وتُرجّح بعض المصادر أن يكون الفنطاس جزءاً من حمولة سفينة غاز أو ناقلة بحرية تعرضت لأضرار قبالة السواحل القريبة، ما أدى إلى انجرافه مع التيارات البحرية لمسافات طويلة حتى وصل إلى الشاطئ المصري. 

ومن الناحية العلمية، فإن مثل هذه الأجسام المعدنية يمكن أن تبقى طافية لفترات طويلة إذا كانت تحتوي على فراغات هوائية أو مواد خفيفة داخلها، كما تلعب التيارات البحرية القوية والعواصف دوراً في نقل الحطام البحري لمسافات كبيرة بين الدول والسواحل. 

كذلك فإن التآكل البحري والضغط المستمر للمياه قد يؤديان إلى انفصال بعض أجزاء السفن أو حمولتها، لتصبح أجساماً عائمة غير معروفة المصدر.

مطروح جسم حديدي غامض فنطاس شاطئ سيدي براني جسم غامض في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

حمزه نمره

حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

هاني شاكر

نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد