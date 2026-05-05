وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيا مع محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، يوم الثلاثاء ٥ مايو، تناول تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، والجهود المبذولة لوقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، فضلًا عن مسار التحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم السودان ومؤسساته الوطنية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أدان خلال الاتصال بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي، مؤكدا انه يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض مصر الكامل لأي استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية، أو أي ممارسات من شأنها تعميق الأزمة السودانية وإطالة أمد معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية وقف كافة أشكال التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية السودانية، والانخراط الجاد في مسار بملكية سودانية يفضي إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

واضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد استمرار مصر في بذل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وعلي رأسها الولايات المتحدة والرباعية الدولية، لدعم التهدئة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، ومساندة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للسودان، ومساندة مصر المستمرة لأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التهدئة وإنهاء الأزمة، ومؤكداً حرص السودان على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف التطورات ذات الصلة.