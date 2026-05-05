أستاذ علوم سياسية: اتجاه عام في أمريكا بضرورة توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن إيران والولايات المتحدة يحاولا تغيير الواقع الاستراتيجي المتواجد حاليا .



وقال طارق فهمي في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" لابد من حدث مفصلي يغير الواقع الحالي ويتمثل في ضربة عسكرية من واشنطن او استسلام إيران".



وتابع طارق فهمي :" الولايات المتحدة تتبع استراتيجية الحصار للمواني الغيرانية وهو امر مكلف للغاية على كل دول العالم ".

واكمل طارق فهمي: " أمريكا تضغط على إيران وتتبع استراتيجية الحصار والتكلفة باهظة للغاية على أمريكا ".



ولفت طارق فهمي :" اتجاه عام في أمريكا إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران لعودة طهران إلى طاولة المفاوضات".