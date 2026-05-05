أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تقف بقوة بجوار الدول العربية في الخليج ضد العدوان الإيراني الهمجي والذي ندينه جميعا، مضيفا أن مصر لن تتأخر ومن اول يوم في دعم دول الخليج.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن “دعم مصري كامل مع الإمارات العربية المتحدة وادنة العدوان الإيراني ومصر تقف بجوار الأشقاء في الخليج العربي”.

وتابع أحمد موسى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على هذا الأمر من خلال الاتصالات والزيارات للخليج، ومصر قدمت كل ما هو مطلوب لدعم الأشقاء في الخليج وقدمت الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري.