زاهي حواس: جولة إيطاليا تعزز شغف الأوروبيين بالحضارة المصرية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أنه بدأ جولة علمية في إيطاليا، على أن تختتم فعالياتها في 5 مايو المقبل، في إطار جهوده للترويج للحضارة المصرية القديمة عالميًا.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الشعب الإيطالي يُظهر شغفًا كبيرًا بالتاريخ والحضارة المصرية، وهو ما ينعكس في الإقبال الواسع على الفعاليات والمحاضرات التي يشارك فيها.

جذب اهتمام جمهور عالمي

وتابع عالم المصريات الكبير، أن البرنامج الذي نظمه بالتعاون مع MrBeast كان له أثر إيجابي كبير في الترويج للحضارة المصرية القديمة في الخارج، حيث ساهم في جذب اهتمام جمهور عالمي واسع وتعزيز الوعي بأهمية التراث المصري.