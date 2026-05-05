برلماني: نصيب الفرد من الدين العام أصبح 150 ألف جنيه

أكد محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه هناك فجوة تمويلية في الموازنة العامة للدولة والدين يرتفع بسبب الاقتراض.

وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نصيب الفرد من الدين العام أصبح 150 ألف جنيه وهناك زيادة في معدلات الدين ".

وتابع محمد عطية الفيومي:" مؤشرات الحساب الختامي للموازنة تشير إلى أن معدل النمو لا يغطي العجز المتواجد في الموازنة".



واكمل محمد عطية الفيومي :" يجب اعادة ترتيب الأولويات وإعادة ترتيب الحوافز ووضع سقف للدين العام للدولة ".



ولفت محمد عطية الفيومي:" مجلس النواب تم إنشاؤه في الأساس من اجل مناقشة الميزانية والموازنة العامة للدولة للتوصل إلى افضل ميزانية للدولة ".