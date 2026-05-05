قرار من النيابة بشأن تضرر فتاة من شخص ومعاكستها في الشروق

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تضرر فتاة من شخص ومعاكستها في الشروق.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها حال سيرها بأحد الشوارع بمدينة الشروق.

بالفحص تم تحديد القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام شخص بملاحقتها ومعاكستها حال سيرها بمدينة الشروق.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.