أحمد صالح: الزمالك حقق الفوز الأهم أمام سموحة.. ودعم معتمد جمال ضرورة في المرحلة الحاسمة

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك نجح في تحقيق فوز مهم على سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة، مشيرًا إلى أن حصد الثلاث نقاط في هذه المرحلة أهم من الأداء الفني.

سموحة لم يتعاطف مع الزمالك

وقال أحمد صالح خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن سموحة لم يتعاطف مع الزمالك خلال المباراة، موضحًا أن الأخطاء الفردية من اللاعبين واردة في كرة القدم، خاصة تحت ضغط المباريات القوية.

وأضاف أن لاعبي الفرق المنافسة غالبًا ما ينتظرون مواجهات الأهلي والزمالك من أجل إظهار أفضل ما لديهم وتقديم مستويات قوية أمام القطبين.

وتابع أحمد صالح أن الزمالك حقق الفوز “بالعافية” أمام سموحة، لكنه شدّد على أن الانتصارات في هذه الفترة تمنح الفريق دفعة كبيرة في سباق المنافسة.

كما أشار إلى أن غياب “أقطاي” أثر بشكل سلبي على أداء إنبي خلال مُواجهته أمام الأهلي، لما يمثله اللاعب من إضافة فنية للفريق.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم معتمد جمال ولاعبي الزمالك خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن تحقيق الانتصارات وحصد النقاط هو الأولوية الأهم حاليًا.