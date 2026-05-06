رئيس نادي الخلود السعودي: تجاوزنا الخطة الموضوعة.. والموسم يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح

أكد بنجامين بن هاربورج رئيس نادي الخلود السعودي، أن ما حققه الفريق خلال الموسم الحالي تجاوز التوقعات والخطة الموضوعة منذ البداية، مشيرًا إلى أن الوصول لنهائي الكأس والمنافسة بقوة محليًا يعكس التطور الكبير الذي شهده النادي خلال الفترة الأخيرة.

نادي الخلود السعودي

وأوضح رئيس نادي الخلود في تصريحات إذاعية ، مع الإعلامي كريم سعيد، أن الإدارة نجحت في استقطاب لاعبين جدد ومستثمرين، وهو ما ساهم بشكل واضح في دعم المشروع الرياضي للنادي، مؤكدًا أن التواجد في النهائي أمام بطل الدوري والكأس لم يكن ضمن الأهداف الأساسية، لكنه يعد مؤشرًا قويًا على السير في الطريق الصحيح.

وطالب جماهير الخلود بملء المدرجات خلال المباراة المقبلة، مؤكدًا أهمية الدعم الجماهيري في هذه المرحلة، كما شدد على لاعبيه بضرورة التركيز داخل الملعب وعدم التأثر بالأجواء الجماهيرية، مع اللعب بروح المتعة والإصرار لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الفريق قدم موسمًا جيدًا في الدوري، ونجح في تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، بجانب بناء فريق شاب يمتلك قيمة فنية وتسويقية كبيرة، لافتًا إلى أن عددًا من اللاعبين الشباب انضموا لمنتخبات بلادهم وسيشاركون في كأس العالم المقبلة بأمريكا، وهو ما يمثل مكسبًا كبيرًا للنادي.

واختتم رئيس نادي الخلود تصريحاته مؤكدًا أن الموسم شهد تحديات كبيرة على المستويين المادي والفني، لكنه قيّم مشوار الفريق بنسبة 55%، معربًا عن ثقته في مستقبل أفضل للنادي خلال السنوات المقبلة.