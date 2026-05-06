تحذيرات من الكبت العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والسلوك لدى الأطفال .. فيديو

أكد الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس، أن سلوكيات العناد والعصبية وارتفاع الصوت لدى الأطفال تُعد، في كثير من الأحيان، جزءًا طبيعيًا من مراحل النمو، مشددًا على أن الغضب في حد ذاته شعور إنساني فطري لا يدعو للقلق.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامي شريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما يُعرف بـ«نوبات الغضب» يصبح مثيرًا للانتباه عندما يتجاوز الحد الطبيعي، كأن يتحول إلى صراخ متواصل أو سلوك عنيف دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أن هذه الحالة قد تعكس خللًا أعمق يتطلب الانتباه والتدخل.

وحذر أستاذ الصحة العامة من خطورة الكبت العاطفي لدى الأطفال، مؤكدًا أن بعضهم يُعبّر عن غضبه بشكل مباشر، بينما يلجأ آخرون إلى كتم مشاعرهم، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج أكثر خطورة على المدى البعيد.