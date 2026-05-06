رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه للجمهور | بث مباشر

أعلنت وزارة النقل رسميًا أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل، وذلك عقب افتتاح المرحلة الأولى أمام جمهور الركاب وبدء التشغيل الفعلي صباح اليوم، الأربعاء.

أسعار تذاكر المونوريل

وتقرر تطبيق نظام تسعير يعتمد على عدد المحطات، حيث تبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا لـ5 محطات، و40 جنيهًا لـ10 محطات، و55 جنيهًا لـ15 محطة، بينما تصل إلى 80 جنيهًا للرحلات التي تزيد على 15 محطة.

ويأتي هذا النظام في إطار توجه الوزارة لتطبيق تسعير مرن يراعي اختلاف مسافات الرحلات، بما يتماشى مع نظم النقل الجماعي الحديثة.

كما أكدت الوزارة إتاحة تشغيل المونوريل مجانًا لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من يوم الافتتاح، في خطوة تستهدف تعريف المواطنين بالخدمة الجديدة وتشجيع استخدامها، خاصة في الربط بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

