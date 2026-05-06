أشرف عبدالناصر: المنافسة مشتعلة والزمالك على بعد نقطة واحدة من التتويج.. فيديو

أكد الناقد الرياضي أشرف عبدالناصر أن المنافسة على لقب الدوري المصري ما زالت مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حسم اللقب لا يزال مرهونًا بنتائج الجولة المقبلة، في ظل ترقب نتائج الفرق المنافسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النادي الأهلي كان يمتلك فرصة حسم الدوري بيده قبل مواجهة بيراميدز، لكنه بات الآن مضطرًا لمتابعة نتائج الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن أمل الفريق الأحمر أصبح مرتبطًا بنتائج الآخرين إلى جانب تحقيق الفوز في مبارياته.

وأضاف أن الأنظار تتجه نحو مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، والتي قد تشهد مفاجأة تقلب موازين المنافسة، بالتزامن مع مواجهة الأهلي أمام المصري.

وأوضح أن الزمالك أصبح على بعد نقطة واحدة فقط من التتويج باللقب، سواء بالفوز أو التعادل في المباراة المقبلة، لافتًا إلى أن سيراميكا كليوباترا لم يعد يمتلك دوافع قوية بعد تحقيق أهدافه، لكنه سيلعب بروح تنافسية دون النظر لمصالح الفرق الأخرى.

وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يعاني من غياب الدوافع والإصابات، ما يجعل كفة بيراميدز هي الأرجح بنسبة كبيرة.