محلية النواب تناقش تحديث الأحوزة العمرانية بالإسماعيلية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية،طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبد الجليل، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وخطورتها علي منازل المواطنين .

وخلال اللقاء، استعرض النائب سيد عبد الجليل أبرز الملفات واهمها أزمة المياه الجوفية بقرية فنارة، حيث طالب بوضع حل جذري وفوري لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنازل والشوارع بقرية فنارة بمركز فايد، لما تمثله من خطورة على البنية التحتية وسلامة منازل المواطنين.

كما تم مناقشة ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وشدد النائب خلال الجلسة على ضرورة تحديث الأحوزة العمرانية لتواكب الزيادة السكانية والواقع الفعلي، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في الحيز العمراني لمدينة القصاصين المعتمد منذ ١٠ سنوات دون مراعاة التغيرات السكانية،اعتماد الحيز العمراني لمدينة فايد مع ضم الكتل السكنية الملاصقة والمأهولة بالسكان وسرعة تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض المناطق لضمان تقديم الخدمات والمرافق بشكل قانوني ومنظم.

شهد الاجتماع حضوراً موسعاً للقيادات التنفيذية والمسؤولين، وعلى رأسهم اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، الدكتور علي الروبي، مدير عام الري. محمد علي، رئيس مجلس مدينة فايد، مها محمد، رئيس مجلس مدينة القصاصين، المهندسة مروة فوزي، مدير جهاز الإسماعيلية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عصام محمد ، رئيس الإدارة المركزية لوجه بحري بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور نواب الإسماعيلية.