الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نجاح جراحة دقيقة في الوجه والفكين والجمجمة بمستشفى شربين المركزي

اجراء عمليات
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمستشفى شربين المركزي  بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخلين جراحيين دقيقين لحالتين معقدتين، في إطار التطور الذي يشهده القسم في التعامل مع إصابات وعيوب الوجه والفكين باستخدام تقنيات جراحية متقدمة.
 

وشهد القسم إجراء جراحة دقيقة لشاب يبلغ من العمر 15 عامًا،

تعرض لحادث مروري أسفر عن كسور مزدوجة ومعقدة بالفك السفلي، شملت كسرًا أسفل مفصل الفك من الناحية اليمنى وكسرًا بزاوية الفك من الجهة اليسرى، ما تسبب في اضطراب شديد بالإطباق وصعوبة في حركة الفم وآلام حادة.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، حيث تم تثبيت الكسور باستخدام تقنيات دقيقة سمحت بالحفاظ على سلامة الأعصاب واستعادة التوازن الوظيفي للفكين، إلى جانب تحقيق نتيجة تجميلية مناسبة دون آثار جراحية ظاهرة، وأسفر التدخل عن استعادة المريض لوظائف الفم بصورة طبيعية وتحسن حالته بشكل ملحوظ.
 

كما أجرى الفريق الطبي تدخلًا جراحيًا آخر لمريض يبلغ من العمر 47 عامًا كان يعاني من تورم مزمن وإفرازات صديدية بالفك العلوي، حيث كشفت الأشعة المقطعية عن وجود ضرس مضمور داخل الجيب الأنفي مصحوب بكتلة مرضية وتآكل بعظام الجيب الأنفي وأجزاء من محجر العين.
 

وتضمن التدخل الجراحي استئصال الكتلة المرضية واستخراج الضرس المضمور وتنظيف الأنسجة المصابة، مع استخدام المنظار الجراحي داخل الجيب الأنفي للتأكد من إزالة جميع الأنسجة المرضية بدقة، إلى جانب دعم محجر العين للحفاظ على استقراره الوظيفي والتشريحي ومنع حدوث أي مضاعفات مستقبلية.
 

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد معتمد عامر، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة، بمشاركة أطباء القسم، كما شارك في فريق التخدير الدكتور حمدي سرور، إلى جانب فرق التمريض والإشراف بالقسم والعمليات، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى.
 

وأعرب  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره للفريق الطبي، مشيدًا بما يقدمه القسم من تدخلات جراحية دقيقة تسهم في الحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكدًا استمرار دعم المديرية للتخصصات الجراحية المتقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

