قفزة غير مسبوقة| كيف تغير الإنترنت في مصر من 2023 إلى 2026؟.. انفوجراف

شهدت خدمات الإنترنت في مصر خلال السنوات الماضية تحولات متسارعة، مدفوعة بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتوسع في الاستخدام اليومي للخدمات الرقمية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الباقات.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم إنفوجراف يوضح الزيادة التي شهدتها باقات الإنترنت خلال السنوات الماضية، مع عرض لتطور الأسعار وأبرز التغيرات التي طرأت على السوق.

إنفوجراف تفصيلي – تطور أسعار الإنترنت المنزلي

أولا:

- الفترة الزمنية: من نهاية 2023 حتى 2026

- الشركة النموذج: WE (المصرية للاتصالات)

- طبيعة التغير: زيادات تدريجية ثم قفزة كبيرة ثم استقرار مرتفع

- نقطة التحول: نهاية 2024 (تطبيق فعلي خلال 2025)

- إجمالي الزيادة: من 17% إلى 30% (وقد تتجاوز ذلك في بعض الخدمات)

ثانيا: مواعيد الزيادات

1) قبل الزيادة – نهاية 2023

وكانت حينها- الأسعار مستقرة نسبيا

- باقة 140 جيجابايت (الأكثر انتشارا)

160 جنيه تقريبا، وكانت هذه المرحلة تمثل "خط الأساس" للمقارنة

2) الزيادة الأولى – بداية 2024

- زيادات تدريجية على معظم الباقات

- وكانت نسبة الزيادة: 10% إلى 15%

- وكان الهدف من الزيادة امتصاص جزء من ارتفاع التكاليف

- لم تكن الزيادة كبيرة لكنها كانت مؤشرا على موجة قادمة

3) الزيادة الكبرى – نهاية 2024 (تطبيق 2025)

- كانت أكبر قفزة سعرية في السوق

- زيادة تصل إلى 30% رسميا

- إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة

على سبيل المثالا:

- باقة 140 جيجا:

- من 160 جنيه : إلى 239.4 جنيه

- هذه المرحلة شكلت "صدمة سعرية" للمستخدمين

4) الوضع الحالي – 2026

- استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة

- اعتماد تسعير جديد بالكامل (فبراير 2026)

الأسعار الحالية:

- 140 جيجا = 239.4 جنيه

- 200 جيجا = 330.6 جنيه

- 250 جيجا = 410.4 جنيه

- 400 جيجا = 649.8 جنيه

- 600 جيجا = 850 جنيه

- 1 تيرابايت = 1550 جنيه

- بعض الباقات الكبيرة تجاوزت 2000 جنيه

ثالثا: مقارنة تفصيلية (قبل و بعد)

(الأسعار شاملة 14% ضريبة)

الباقة السعر قبل (2023) السعر بعد (2025–2026) مقدار الزيادة نسبة الزيادة التقريبية 140 جيجا 160 جنيه 239.4 جنيه +79 جنيه ~49% 200 جيجا 225 جنيه 330.6 جنيه +105 جنيه ~46% 250 جيجا 280 جنيه 410.4 جنيه +130 جنيه ~46% 400 جيجا 440 جنيه 649.8 جنيه +209 جنيه ~47% 600 جيجا 650 جنيه 850 جنيه +200 جنيه ~31% 1 تيرابايت 1050 جنيه 1550.4 جنيه +500 جنيه ~47%

رابعا: قراءة تحليلية للأرقام

- الزيادة الفعلية للمستخدم النهائي (بعد الضريبة) وصلت إلى 40%–50% في بعض الباقات

- الفجوة بين الباقات الصغيرة والكبيرة اتسعت

- الباقات المتوسطة (200–400 جيجا) كانت الأكثر تأثرا

- باقة 1 تيرابايت سجلت أعلى زيادة بالقيمة (حوالي 500 جنيه)

خامسا: أسباب ارتفاع الأسعار

1) ارتفاع تكاليف التشغيل

- صيانة الشبكات

- تحديث البنية التحتية

- استهلاك الطاقة

2) زيادة أسعار المحروقات

- تأثير مباشر على تشغيل السنترالات والشبكات

3) تحرير سعر الصرف

- ارتفاع تكلفة المعدات المستوردة

- زيادة أسعار الأجهزة والتكنولوجيا

4) التوسع في البنية التحتية

- تطوير خدمات الإنترنت

- زيادة السرعات وتحسين الجودة

سادسا: ماذا تعني هذه الزيادات للمستخدم؟

- ارتفاع فاتورة الإنترنت الشهرية بشكل ملحوظ

- ضغط على المستخدمين أصحاب الاستهلاك المتوسط

- توجه بعض المستخدمين لتقليل الباقات أو ترشيد الاستهلاك

- زيادة الاعتماد على الباقات الأكبر رغم تكلفتها

وسوف نرصد لكم أهم وأبرز النقاط والأسباب الرئيسية لهذه الزيادة، والتي جاءت كالتالي:

- السوق شهد تحولا سعريا كبيرا خلال عامين فقط.

- الأسعار الحالية أصبحت "الوضع الجديد الطبيعي".

- الإنترنت المنزلي لم يعد خدمة منخفضة التكلفة كما في السابق.

- استمرار التغيرات محتمل مع أي تحولات اقتصادية جديدة.

كما نرصد لكم عوامل أساسية تقف وراء هذا الانتعاش الرقمي في مصر، والتي جاءت كالتالي:

- التوسع في خدمات الهواتف المحمولة:

سهل الوصول إلى الإنترنت بشكل واسع

زيادة اعتماد المستخدمين على الأجهزة الذكية في استهلاك المحتوى والخدمات الرقمية

- تحديث البنية التحتية للاتصالات:

تحسين جودة خدمات الإنترنت

توسع الشبكات في المناطق الحضرية والريفية

دعم من استثمارات حكومية وخاصة

تطوير شبكات الجيل الرابع والاستعداد للجيل الخامس

- التحول الرقمي الحكومي: