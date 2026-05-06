محافظ جنوب سيناء يشهد ختام الأنشطة المدرسية بطور سيناء.. عروض وطنية وإبداع طلابي متميز

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حفل ختام الأنشطة المدرسية، الذي أُقيم بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل المحافظ الفعاليات بافتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية؛ حيث تفقد أركانه المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل حول معروضات الطلاب، مشيدًا بما قدموه من أعمال متميزة تعكس روح الإبداع والابتكار.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة بدأت بعزف السلام الوطني، أعقبها عرض فني وطني بعنوان "سيناء يا أرض البطولات"، ثم فقرة فلكلور بدوي بعنوان "مصر أم النيل"، إلى جانب استعراضات وطنية و فرعونية قدمها أطفال رياض الأطفال، والتي نالت إعجاب الحضور.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للطلاب و حماسهم خلال تقديم ، مؤكدًا أهمية الأنشطة المدرسية في تنمية روح الانتماء وصقل مهارات النشء كما قرر صرف مكافأة للطلاب المشاركين في العروض، تقديرًا لجهودهم المتميزة.



