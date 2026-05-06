الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأمين الاحتياجات وتعزيز المخزون.. هدوء الأسعار يفرض إيقاعه على الأسواق المصرية

هدوء الأسعار يفرض إيقاعه على الأسواق المصرية.. وخبير يكشف جهود الدولة
هدوء الأسعار يفرض إيقاعه على الأسواق المصرية.. وخبير يكشف جهود الدولة

تشهد الأسواق المصرية مع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، حيث تسود حالة من الهدوء الواضح في أسعار السلع الغذائية الأساسية. 

ويأتي ذلك مدعوما بتوافر المعروض بكميات مناسبة وتراجع حدة التقلبات، ما يعزز ثقة المستهلكين ويمنح السوق درجة ملحوظة من الاتزان.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تواصل بذل جهود مكثفة لضمان إتاحة السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي.

وتابع: "فتقوم الدولة بتدعيم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتفادي أي نقص محتمل".

وتشير بيانات التداول في الأسواق، وعلى رأسها سوق العبور للجملة وبورصة الدواجن، إلى استقرار ملحوظ في أسعار مختلف السلع، بما يشمل اللحوم والدواجن والأسماك، إضافة إلى الخضروات والفاكهة. 

كما تشهد حركة البيع والشراء انتظاما واضحا، في ظل توافر كميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، وتعكس الفروق السعرية بين الجملة والتجزئة مستويات محدودة، ترتبط أساسا بتكاليف النقل وهوامش الربح، دون تسجيل أي زيادات مفاجئة، وهو ما يعكس توازنا نسبيا بين العرض والطلب.

فيما يتعلق بأسعار اللحوم، حافظت على مستوياتها المستقرة، حيث يتراوح سعر اللحم البلدي الكندوز بين 350 و420 جنيها للكيلو، بينما يبلغ سعر عرق الفلتو نحو 430 جنيها، أما اللحم الضأن فيتراوح بين 350 و400 جنيه، واللحم الجملي بين 300 و350 جنيها، وسجلت الكبدة البلدي أسعارا تتراوح بين 350 و400 جنيه، في حين بلغت الكبدة الضأن نحو 320 جنيها للكيلو.

أما الدواجن، فقد شهدت تحركات طفيفة دون تغييرات جوهرية، إذ تراوح سعر الفراخ البيضاء في البورصة بين 75 و80 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيها، وسجلت الفراخ الساسو نحو 95 جنيها في البورصة وقرابة 100 جنيه للمستهلك، بينما تراوحت أسعار الفراخ البلدي بين 100 و110 جنيهات، وبالنسبة للبيض، فقد استقر عند مستوى 105 جنيهات في الجملة، ويتراوح سعره للمستهلك بين 110 و120 جنيهًا.

وفي سوق الأسماك، استمرت حالة الاستقرار، خاصة في أسعار البلطي، حيث يتراوح سعر البلطي نمرة 1 بين 80 و84 جنيها للكيلو، ونمرة 2 بين 75 و79 جنيها، مع اختلافات طفيفة بحسب الحجم والجودة.

وعلى صعيد الخضروات، تسود حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، إذ تتراوح الطماطم بين 25 و30 جنيها، والبطاطس من 12 إلى 15 جنيها، والبصل بين 10 و15 جنيها، والكوسة من 10 إلى 15 جنيها، والجزر بين 9 و15 جنيها، والباذنجان من 12 إلى 15 جنيها، والفلفل بين 11 و25 جنيها، والخيار من 15 إلى 20 جنيها، والملوخية بين 15 و25 جنيها، والبسلة من 30 إلى 35 جنيها، والليمون بين 15 و21 جنيها.

كما حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها، حيث يتراوح سعر البرتقال بين 12 و20 جنيها، واليوسفي بين 15 و22 جنيها، والعنب من 50 إلى 90 جنيها، والجوافة بين 12 و34 جنيها، والرمان من 15 إلى 35 جنيها، والموز بين 25 و30 جنيها، والفراولة من 20 إلى 25 جنيها، بينما يتراوح سعر البطيخ (بوزن 3 إلى 6 كجم) بين 40 و60 جنيها، والخوخ بين 25 و55 جنيها للكيلو.

وفي هذا السياق، تلعب المنافذ الحكومية دورا مهما في دعم استقرار الأسواق، من خلال طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة عبر مبادرات مثل  حياة كريمة، إلى جانب منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية، وكذلك منافذ القوات المسلحة، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية على المواطنين.

والجدير بالذكر، أن يعكس استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم حالة من التوازن داخل السوق المصري، مدفوعة بوفرة المعروض والتدخلات الحكومية الفعالة، ما يدعم استمرار حالة الهدوء النسبي في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع بقاء السوق تحت المتابعة تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ.

