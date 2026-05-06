إزالة 53 حالة تعدٍ ضمن الموجة 29 بمراكز ومدن البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات المكثفة لفرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29، مشيرة إلى ضرورة المتابعة اليومية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

وشهدت مدن ومراكز البحيرة تنفيذ عدة حملات موسعة أمس الثلاثاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدٍ على مساحة 12558 م²، شملت 36 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 11995 متر مربع، و6 حالات تعدٍ على مبان ضمن المتغيرات المكانية على مساحة إجمالية 563 متر مربع وذلك بالنسبة لحالات داخل المستهدف.

أما خارج المستهدف، تم إزالة حالة تعدٍ على مبان أملاك دولة بمساحة 10 م²، بالإضافة إلى 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 9 قيراط و17 سهم.

وتؤكد محافظة البحيرة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام السيطرة على ملف التعديات، وتحقيق الانضباط على أرض الواقع، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة وتكثيف الحملات خلال المراحل القادمة، بما يضمن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخ هيبة القانون وتحقيق الصالح العام.