قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حين يتحول التوتر إلى جوع.. الأكل العاطفي يفتح باب زيادة الوزن

الأكل
الأكل
محمد البدوي

يعيش الإنسان في عالم تتسارع فيه الضغوط اليومية، فلم يعد تأثير الحالة النفسية مقتصرًا على المشاعر فقط، بل بات يمتد ليطال الجسد وسلوكياته بشكل مباشر. 

ظاهرة الأكل العاطفي

كما أن من بين أبرز هذه التأثيرات، ظاهرة "الأكل العاطفي" التي تدفع البعض إلى اللجوء للطعام كوسيلة للهروب من التوتر والبحث عن الراحة. 

الترابط المعقد بين النفس والجسد

وفي الوقت نفسه، يكشف الأطباء عن تفسيرات علمية لظواهر قد تبدو غامضة، مثل الشعور بالتحسن بمجرد التفكير في العلاج أو حجز موعد طبي، وهو ما يعكس الترابط المعقد بين النفس والجسد، ويؤكد أهمية التعامل مع الصحة بشكل شامل ومتوازن.

الشعور المفاجئ بالتحسن

من جانبها؛ أكدت الدكتورة شيماء طلخان أن الشعور المفاجئ بالتحسن عقب حجز موعد مع الطبيب ليس مجرد وهم، بل يرتبط بتغيرات نفسية وهرمونية حقيقية داخل الجسم، تؤثر بشكل مباشر على الإحساس بالألم ومستويات التوتر.

ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا

أعراض جسدية حقيقية 

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي، أن بعض الآلام التي يشعر بها الأشخاص دون وجود سبب عضوي واضح تُصنف ضمن ما يُعرف بالأعراض النفسجسمانية، حيث تتحول الضغوط النفسية إلى أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام الجسم.

التفكير في تلقي العلاج

وأشارت إلى أن مجرد التفكير في تلقي العلاج أو التواصل مع الطبيب يساهم في خفض مستوى هرمون التوتر الكورتيزول، ما يمنح شعورًا بالهدوء، إلى جانب تحفيز إفراز هرمونات مثل الإندورفين والدوبامين، التي تعمل كمسكنات طبيعية وتحسن الحالة المزاجية.

7 وجبات مشبعة تدوم لساعات وتشجعك على الأكل الصحي

الطعام كوسيلة للشعور بالأمان

وأضافت أن التوتر قد يدفع البعض إلى الإفراط في تناول الطعام، في ظاهرة تُعرف بالأكل العاطفي، حيث يستخدم الشخص الطعام كوسيلة للشعور بالأمان، وهو ما قد يؤدي تدريجيًا إلى زيادة الوزن.

نصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

التحسن النفسي المؤقت

وشددت على أن هذا التحسن النفسي المؤقت لا يجب أن يكون بديلًا عن الفحص الطبي، محذرة من أن تجاهل الأعراض قد يخفي وراءه مشكلات صحية حقيقية تحتاج إلى تشخيص وعلاج دقيق.

الطعام تناول الطعام الجوع التخسيس الضغوط اليومية تأثير الحالة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد