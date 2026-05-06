قهوة بلدي داخل الوزارة.. نائب الوفد يكشف كواليس لقاء وزير الصحة بالنواب

انتقد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، طريقة استقبال وزير الصحة للنواب داخل مقر الوزارة، مؤكدًا أن ما حدث لا يليق بمؤسسات الدولة ولا بنواب البرلمان.

وقال عبد العزيز في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن لقاء الوزير مع النواب تم في الدور الأرضي بشكل وصفه بـ"غير اللائق"، حيث جلس الوزير على "ترابيزة بلاستيك" وبجواره كرسي، بينما التف حوله النواب في مشهد عشوائي لا يعكس هيبة المنصب أو احترام ممثلي الشعب.

وأضاف: "اعترضت بشكل مباشر وقلت للوزير إن هذا المنظر لا يليق بنا ولا بك، ورد بأن هذا الأمر بسببه ؟، فقلت له إن المسؤولية مشتركة، منه لعدم إعداد مكان مناسب لاستقبال هذا العدد من النواب، ومننا لأننا قبلنا بهذا الوضع".

وأوضح النائب أن الوزير غادر الوزارة فورًا احتجاجًا على هذا المشهد، مؤكدًا أن الأزمة لا تتوقف عند الشكل فقط، بل تمتد إلى غياب آلية منظمة للتعامل مع طلبات النواب، قائلًا: "كان هناك تكدس يقارب 50 نائبًا، دون نظام واضح، رغم أن الهدف هو خدمة المواطنين وليس الوقوف في تجمعات عشوائية".

وأشار إلى أنه كان يحمل 12 طلبًا أغلبها يتعلق بتعديل تكليف أطباء، منتقدًا غياب العدالة في التوزيع الجغرافي، موضحًا: "لدينا حالات تكليف غير منطقية، مثل طبيبة من المنصورة تم تكليفها في قنا، وأخرى من قنا في الزقازيق، ما يخلق معاناة إنسانية ومهنية كبيرة، خاصة للأسر والأزواج من الأطباء".

وطالب عبد العزيز بضرورة وضع معايير واضحة وعادلة لتوزيع الأطباء جغرافيًا، بما يراعي القرب الأسري والظروف المعيشية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يرهق الأطباء ويؤثر على جودة الخدمة الصحية.

ودعا وزير الصحة إلى زيارة وزارة الصناعة للاطلاع على أسلوب تنظيم لقاءات النواب، قائلًا: "أدعوه لمعاينة كيفية استقبال النواب بشكل يليق بالدولة المصرية، وليس بصورة أشبه بجلسة عشوائية".

واكد النائب على ضرورة احترام النواب وتنظيم آلية واضحة للتواصل، سواء من خلال تخصيص مكان لائق أو تعيين مسؤول اتصال سياسي لتجميع الطلبات وعرضها بشكل منظم، بما يحفظ كرامة الجميع ويحقق مصالح المواطنين.