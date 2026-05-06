اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من رسائل الطمأنة للشعب المصري بشان معدلات نمو الاقتصاد المصري والاكتشافات البترولية.

انتهاء مديونية شركات التنقيب في يونيو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بإنهاء مديونية مستحقات الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن الغاز والبترول.

وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن إنهاء مديونية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب في 30 يونيو المقبل.

واكمل مدبولي، أن الشركات الدولية تعهدت بأنها ستضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي، ووضعت برنامجا تنفذيا لهذه الاستثمارات.

وأوضح مدبولي أننا نرصد مدى التنوع في الشركات الأجنبية العالمية العاملة في مصر، وهي تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري في خضم الأحداث العالمية.

اكتشاف جديد للغاز الطبيعي

وواصل مدبولي حديثه: “هناك اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل؛ بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج بمقدار 50 مليون قدم مكعب يوميا، وهذا الكشف قريب من الشاطئ، ويدخل الإنتاج في الصيف الحالي”.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حقل دنيس الجديد يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يضيف ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.



الإنتاج الكبير من حقل واحد

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنتاج الكبير من حقل واحد سيسهم بشكل مباشر في تدبير جانب مهم من احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويخفف الضغط على موارد الدولة.



تقليل فاتورة استيراد الغاز

وأضاف مدبولي أن هناك مجموعة من الدراسات الفنية المتقدمة التي أجرتها شركات عالمية متخصصة، والتي تؤكد جدوى المشروع وأهميته في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل فاتورة استيراد الغاز من الخارج، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.



الاستعانة بالكفاءات المصرية الشابة

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية لم يقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل امتد ليشمل الاستعانة بالكفاءات المصرية الشابة، وهو ما يعكس الثقة في قدرات الشباب المصري، ويمثل دفعة قوية لسوق العمل في قطاع البترول والطاقة.



الاكتفاء الذاتي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

توطين الطاقة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تُرجم بالفعل إلى إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر لدعم هذا القطاع الحيوي.

وقال مدبولي، إن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع اشتراطات على المصانع الجديدة تلزمها بأن يكون جزء من إنتاجها قائمًا على الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد

وأشار إلى أن جهود الدولة تمتد إلى القطاع السكني، حيث يجري العمل على تعميم استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في الوحدات السكنية، خاصة عبر استغلال أسطح المباني في تركيب حلول مثل الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.

معدل النمو في الربع الثالث بلغ 5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم عقد اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية وأن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 5 % وهذا رقم فاق التقديرات ".

وأكمل مدبولي، أننا نعمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من الطاقة والوقود.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خريطة مصر في قطاع الطاقة تشهد تحسنًا مستمرًا، في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج وتنويع مصادره بما يواكب التحديات العالمية.

اكتشافات مبشرة مرتقبة في مجال الطاقة

أشار مدبولي إلى وجود اكتشافات مبشرة مرتقبة في مجال الطاقة خلال عام 2026، استنادًا إلى دراسات أجرتها شركات عالمية متخصصة، ما يعزز فرص مصر في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.

احتياجات الدولة من الطاقة والوقود

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، وضمان استقرار الإمدادات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويحافظ على استدامة الموارد.

مضاعفة إنتاج مصنع الألومنيوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتجه نحو مضاعفة إنتاج مصنع الألومنيوم في إطار خطط الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

الثقة في الكفاءات المصرية

وأشار مدبولي إلى أن مصر تواصل ترسيخ دورها الإقليمي في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن دولة لبنان تستعين حاليًا بالخبرات المصرية لإعادة رسم خريطة الغاز لديها، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءات المصرية ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن انخفاض رقم التضخم لشهر إبريل وهذا مؤشر جيد.

تسجيل الشركات في البورصة



وقال مدبولي: 12 شركة تم تسجيلها كقيد مؤقت في البورصة المصرية ومن المستهدف تسجيل من 8 لـ 10 شركة مستهدفة خلال الشهرين المقبلين لطرح جزء منهم بالبروصة.

وتابع مدبولي :" نتحدث عن 30 شركة تابعة للدولة يتم قيدهم في البورصة خلال الفترة المقبلية لطرح جزء منهم في البورصة".

وأكمل مدبولي:" أنهينا تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وأرسلناها للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ".

مشروعات الإسكان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وقال مصطفى مدبولي، ، أن الحكومة تدرس تقديم حوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، بينما يحتفظ بالجزء التجاري من المشروعات وتؤول أرباحه إليه.

دعم دور القطاع الخاص

وأشار إلى أن هذا النموذج يهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم دور القطاع الخاص في التنمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على تحديث الأحوزة العمرانية للمرة الثانية من واقع النمو .



وقال مدبولي ، :" بيتعمل مخططات تفصيلية تقوم بها المحافظات ويتم اعتماد كل المخططات بصورة مستدامة ".

وأكمل مدبولي: “نعتمد كل أسبوع عدد من المخططات التفصيلية للقرى المصرية والأمور تسير بشكل جيد في ملف الاحوزة العمرانية”.

وأكمل مدبولي: "لو هناك احتياج لتوسعات أكبر في الأحوزة العمرانية بالمحافظات يتم النظر في هذا الأمر".

تامين السلع أولوية قصوى



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتابع بشكل دقيق ملف السلع الاستراتيجية، مع وجود تعاقدات مستمرة، مشددًا على أن ما يتم الحديث عنه هو الوضع الفعلي على الأرض وليس مجرد تقديرات.

وأكد مدبولي،، أن ملف تأمين السلع يمثل أولوية قصوى للدولة، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وقد يمتد في بعض السلع المهمة إلى عام كامل، وعلى رأسها القمح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موسم القمح هذا العام يسير بشكل جيد جدًا، موضحًا أن اختلاف الظروف المناخية، خاصة استمرار البرودة لفترة أطول، أدى إلى تأخير نضج المحصول، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحبوب وزيادة قيمتها الغذائية.

الجودة والمكونات الغذائية

أضاف أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الزراعة، حيث أشار إلى أن المحصول هذا العام قد يكون أفضل من حيث الجودة والمكونات الغذائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.