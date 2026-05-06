برونزية جديدة لمصطفى محمود.. مصر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات في مونديال الأثقال

تواصل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تألقها في بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، بعدما نجح مصطفى محمود بكري، لاعب نادي الكهرباء بالقاهرة، في حصد ميدالية برونزية جديدة ضمن منافسات وزن ٨٨ كجم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات حققها البطل عبد الرحمن حسين في إنجاز مميز يعكس قوته وسيطرته على منافسات وزنه.

كما شهدت البطولة بروز النجم الواعد علي عبد الراضي، الذي أحرز ميدالية برونزية ونجح في تحطيم 3 أرقام قياسية عالمية لفئة تحت 17 عامًا، في واحدة من أبرز لقطات البطولة.

وأضاف الرباع السيد علي عطية ميداليتين برونزيتين، فيما حصدت البطلة بسمة رمضان ميدالية برونزية، ليواصل المنتخب المصري عروضه القوية وحصد الميداليات في البطولة التي تستضيفها مصر بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.