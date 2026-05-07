تقطع 450 كم.. كوبرا رافال الهاتشباك الكهربائية| صور

أعلنت شركة كوبرا عن طرازها الجديد كوبرا رافال الكهربائية، وتنتمي رافال لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعتبر رافال أصغر سيارة كهربائية لدي شركة كوبرا، وتعتمد علي منصة MEB+ الجديدة من مجموعة فولكس واجن .

سيارة كوبرا رافال الكهربائية الهاتشباك الجديدة

أبعاد كوبرا رافال الكهربائية

تأتى سيارة كوبرا رافال الكهربائية بطول 4 أمتار، وبها قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، وصندوق أمتعة بسعة 441 لتر.

محرك كوبرا رافال الكهربائية

تنتج سيارة كوبرا رافال الكهربائية قوة 114 حصان، وبها بطارية سعة 37 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها شاحن سريع بقدرة 50 كيلوواط فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتوافر رافال بلس بمحرك بقوة 133 حصان، وبها بطارية سعة 37 كيلووات/ساعة ، وبها شاحن بسرعة شحن أعلى تصل إلى 88 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 23 دقيقة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة كوبرا رافال إندورانس بطارية أكبر سعة 52 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 208 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلى 450 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وسرعة شحن تصل إلى 105 كيلوواط .

مواصفات كوبرا رافال الكهربائية

زودت سيارة كوبرا رافال الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق منخفض بمقدار 1.5 سم، ونظام تعليق متكيف، ونظام توجيه تدريجي، وتفاضل إلكتروني محدود الانزلاق، وتدعم السيارة القيادة بدواسة واحدة، وبها ميزة e-launch الخاصة بالانطلاق السريع من الثبات مع مؤثرات صوتية اصطناعية .

إضافة إلى أن سيارة كوبرا رافال الكهربائية بها، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.9 بوصه، وتعتمد على واجهة التحكم القديمة من فولكس واجن مع أشرطة لمس للتحكم بدرجة الحرارة، ويوجد بـ عجلة القيادة أزرار فعلية، وبها مقاعد رياضية خاصة، وجنوط مقاس 19 بوصه باللون الأخضر الكبريتي وطلاء خارجي مطفي بلون المنغنيز.