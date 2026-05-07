أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل حول تحلية المياه الجوفية

تُنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان: “تحلية المياه الجوفية المالحة للزراعة في مصر: استدامة الموارد وتعظيم القيمة الاقتصادية”، وذلك تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.

وأوضحت أنها ستقام يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بالقاعة الرئيسية – الدور الثالث – مقر الأكاديمية (101 شارع القصر العيني)

تحديد المواقع المناسبة لتحلية المياه الجوفية

وتشهد الورشة مشاركة نخبة من العلماء والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، لمناقشة عدد من المحاور المهمة، من بينها:

تحديد المواقع المناسبة لتحلية المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة

استعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال

تعميق التصنيع المحلي لمكونات محطات التحلية وتوطين التكنولوجيا

تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي والتحديات المرتبطة به

ويفتتح فعاليات الورشة الدكتورة جينا الفقي، كما تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور أحمد مجدي جبر، والدكتورة ناهد السيد العربي، إلى جانب عدد من العروض العلمية المتخصصة يقدمها خبراء في مجالات المياه والهندسة والتكنولوجيا.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الأكاديمية لدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز استدامة الموارد المائية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وتدعو الأكاديمية كافة المهتمين والباحثين والمتخصصين إلى حضور فعاليات الورشة والمشاركة في مناقشاتها.