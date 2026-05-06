شاهيناز: النجاح يضع الفنان تحت ضغط دائم.. وأرفض العنف في تربية الأطفال

أكدت المطربة شاهيناز أن النجومية والنجاح يضعان الفنان تحت ضغط مستمر، يدفعه دائمًا لتقديم الأفضل والحفاظ على ثقة الجمهور.

وقالت شاهيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الجمهور هو السبب الرئيسي في شهرتها ونجاحها بعد الله، مشيرة إلى أن هذا النجاح يمثل دافعًا قويًا لها لتقديم أعمال جديدة ومختلفة باستمرار.

أعربت شاهيناز عن رفضها التام لاستخدام العنف، سواء اللفظي أو البدني، في تربية الأطفال، مؤكدة أنها تتعامل مع ابنها بصبر ووعي، ولا تمنعه إلا عما قد يضره، خاصة أن الأطفال يكتسبون الكثير من سلوكياتهم من أسرهم.

كما تحدثت عن فترة ارتدائها الحجاب، موضحة أنها كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي خلال تلك المرحلة، دون أن يؤثر ذلك على شخصيتها.

الرد على الشائعات

وأشارت إلى أنها لا تهتم بالرد على الشائعات، مؤكدة أنها لم تفكر يومًا في الانسياق وراءها أو التعليق عليها.