قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب

ترامب
ترامب

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض تصريحات تشير إلى تحركات دبلوماسية متسارعة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تحقيق اختراق سياسي قبل انتهاء زيارته إلى الصين، وسط توقعات برد إيراني قريب قد يفتح الباب أمام اتفاق محتمل.

وبحسب التقرير، أكد المسؤول أن الإدارة الأمريكية “تسعى إلى انفراجة دبلوماسية” في ملف العلاقات مع إيران، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدفع نحو التوصل إلى تفاهم، رغم التعقيدات القائمة. 

وأوضح أن واشنطن تتوقع تلقي رد رسمي من طهران خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، ما يعكس تسارعًا نسبيًا في وتيرة التواصل، مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع إيران لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها بطء قنوات الاتصال، حيث تمر الرسائل عبر مسارات متعددة قبل أن تصل إلى علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، الذي يمتلك الكلمة الفصل في القرارات الاستراتيجية. 

وبحسب المسؤول، يفرض إيقاعًا بطيئًا على عملية التفاوض ويحد من إمكانية تحقيق تقدم سريع.

في السياق ذاته، شدد المسؤول على أن الجانبين “ليسوا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق”، دون الكشف عن طبيعة التفاهمات المطروحة أو الملفات التي يجري التفاوض بشأنها، سواء كانت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني أو بقضايا إقليمية أوسع. 

ويُفهم من هذه التصريحات أن هناك أرضية مشتركة يتم العمل عليها، رغم استمرار فجوات الخلاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها الساحة الدولية، حيث تسعى واشنطن إلى استثمار علاقاتها مع بكين للضغط أو الوساطة في ملفات حساسة، من بينها الملف الإيراني.

ويرى مراقبون أن اختيار توقيت هذه التصريحات خلال زيارة ترامب إلى الصين يعكس محاولة لخلق زخم سياسي وإعلامي يدعم فرص النجاح الدبلوماسي.

ورغم التفاؤل الحذر الذي تعكسه تصريحات المسؤول، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق مرهونة بعوامل متعددة، من بينها مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات، وقدرة واشنطن على تقديم ضمانات مقبولة. 

كما أن طبيعة النظام السياسي في إيران، الذي يمنح المرشد الأعلى سلطة حاسمة، تجعل أي تقدم مشروطًا بموافقته المباشرة.

وتعكس هذه المعطيات مرحلة دقيقة من التفاوض غير المعلن، قد تحمل في طياتها فرصة لاختراق سياسي، لكنها لا تزال محفوفة بتحديات تعيق الوصول إلى اتفاق نهائي في المدى القريب.

موقع أكسيوس البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

تفكيك المركبات المغرب

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد