أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم بعد مواجهة أرسنال

تقدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهته الأخيرة أمام أرسنال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

ووفقًا لما أوردته إذاعة SER الإسبانية، أرفقت إدارة النادي في شكواها مجموعة من اللقطات والصور التي ترى أنها تثبت تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلتي جزاء.

وأوضحت الشكوى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد تدخل قوي داخل منطقة الجزاء، إلى جانب حالة أخرى تخص جوليانو سيميوني، حيث أكد النادي أن اللاعب لم يكن في موقف تسلل كما تم احتسابه.

كما أشار أتلتيكو مدريد إلى أن هذه الشكوى تُعد الثانية خلال فترة قصيرة، بعدما سبق وتقدم باعتراض على واقعة “اللمسة المزدوجة” الخاصة بالأرجنتيني جوليان ألفاريز.

من جانبها، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة أتلتيكو تواصلت مع الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، مطالبة بتوضيحات رسمية حول القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي أثرت على مجريات المباراة.

النادي الإسباني يطالب "يويفا" بتوضيحات حول ركلتي جزاء

وتضمنت أبرز نقاط الشكوى عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل المدافع كالافيوري على جوليانو سيميوني بداعي وجود تسلل، رغم تأكيد النادي أن الهجمة بدأت من منتصف الملعب، إلى جانب إلغاء ركلة جزاء لصالح غريزمان بدعوى وجود خطأ سابق، وهو ما رفضته إدارة النادي.

كما اعترض أتلتيكو على احتساب خمس دقائق فقط كوقت بدل ضائع، رغم كثرة التوقفات، مؤكدًا أن زمن اللعب الفعلي خلال هذه الدقائق كان محدودًا للغاية.

وفي ختام بيانه، شدد النادي على أن ما حدث يمثل أخطاء تحكيمية مؤثرة، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه الحالات لضمان تحقيق العدالة في البطولات الأوروبية.