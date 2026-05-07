قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم بعد مواجهة أرسنال

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
حمزة شعيب

تقدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهته الأخيرة أمام أرسنال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.

ووفقًا لما أوردته إذاعة SER الإسبانية، أرفقت إدارة النادي في شكواها مجموعة من اللقطات والصور التي ترى أنها تثبت تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلتي جزاء.

وأوضحت الشكوى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد تدخل قوي داخل منطقة الجزاء، إلى جانب حالة أخرى تخص جوليانو سيميوني، حيث أكد النادي أن اللاعب لم يكن في موقف تسلل كما تم احتسابه.

كما أشار أتلتيكو مدريد إلى أن هذه الشكوى تُعد الثانية خلال فترة قصيرة، بعدما سبق وتقدم باعتراض على واقعة “اللمسة المزدوجة” الخاصة بالأرجنتيني جوليان ألفاريز.

من جانبها، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة أتلتيكو تواصلت مع الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، مطالبة بتوضيحات رسمية حول القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي أثرت على مجريات المباراة.

النادي الإسباني يطالب "يويفا" بتوضيحات حول ركلتي جزاء

 

وتضمنت أبرز نقاط الشكوى عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل المدافع كالافيوري على جوليانو سيميوني بداعي وجود تسلل، رغم تأكيد النادي أن الهجمة بدأت من منتصف الملعب، إلى جانب إلغاء ركلة جزاء لصالح غريزمان بدعوى وجود خطأ سابق، وهو ما رفضته إدارة النادي.

كما اعترض أتلتيكو على احتساب خمس دقائق فقط كوقت بدل ضائع، رغم كثرة التوقفات، مؤكدًا أن زمن اللعب الفعلي خلال هذه الدقائق كان محدودًا للغاية.

وفي ختام بيانه، شدد النادي على أن ما حدث يمثل أخطاء تحكيمية مؤثرة، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه الحالات لضمان تحقيق العدالة في البطولات الأوروبية.

أتلتيكو مدريد آرسنال يويفا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

الاتصالات

القومي للاتصالات: تحريك بعض الباقات جاء بعد دراسة طويلة

الولادات القيصرية

الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

المتحف المصري الكبير

وليد البطوطي: زيارة رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لمصر رسالة ثقة دولية

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد